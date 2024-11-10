Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan hakem tepkisi: "Yüzüne tükürürdüm"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Kritik puan kaybının ardından asbaşkan Mete Vardar, hakem Turgut Doman'ın verdiği kararlara tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışından uzaklaştı.
Puan kaybının ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vardar, mücadelenin hakemi Turgut Doman'ın verdiği kararlara tepki gösterdi.
"Ahlaktan yoksun hakem! Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem!"
"Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler! İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor! İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti?"
"Kazanan takımlar maçtan sonra çıkıyor ve algı için manipülasyon yapıyorlar! Ayıptır!"
"Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!"