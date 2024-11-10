Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan hakem tepkisi: "Yüzüne tükürürdüm"

"Ahlaktan yoksun hakem! Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem!"