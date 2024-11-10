Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan hakem tepkisi: "Yüzüne tükürürdüm"

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan hakem tepkisi: "Yüzüne tükürürdüm"

21:4810/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mete Vardar
Mete Vardar

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Kritik puan kaybının ardından asbaşkan Mete Vardar, hakem Turgut Doman'ın verdiği kararlara tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışından uzaklaştı.


Puan kaybının ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vardar, mücadelenin hakemi Turgut Doman'ın verdiği kararlara tepki gösterdi.


Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar şöyle konuştu:

"Ahlaktan yoksun hakem! Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem!"


"Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler! İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor! İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti?"


"Kazanan takımlar maçtan sonra çıkıyor ve algı için manipülasyon yapıyorlar! Ayıptır!"


"Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!"





#Beşiktaş
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
G harfi ile başlayan eşya