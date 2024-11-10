Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu.





Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.





Ligde son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, galibiyet hasretini üç maça çıkardı.





Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, 21 puanla 5. sırada kalırken lider Galatasaray ile puan farkı 10'a çıktı. Başakşehir ise 16 puanla 8. sırada yer aldı.





Beşiktaş, milli ara sonrası ilk maçında Göztepe'yi konuk edecek.





BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU





BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

8. dakikada Svensson, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Rafa Silva'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Muhammed topu çıkardı.

15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahasına ortaladığı top savunmadan döndü. Ceza sahası yayı üzerinde topu göğsüyle kontrol eden Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

45+3. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy'un vuruşu az fakla yandan dışarı gitti.

İKİNCİ YARI

69. dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Joao Mario'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan az fakla auta çıktı.

74. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Onur Ergün, pasını ceza sahasında bulunan Duarte'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda savunmaya temas eden top üstten az farkla kornere gitti.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Başakşehir - Beşiktaş maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR:

Kemen yedekler arasında

Başakşehir'de sakatlığı sebebiyle UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag ile oynanan maçta forma giyemeyen Kemen, Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosunda yer aldı. Çağdaş Atan'ın ilk 11'de yer vermediği Kemen, yedekler arasında forma şansı bekledi.





Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Atatürk anıldı

Başakşehir ve Beşiktaşlı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla sahaya birlikte çıktı. Futbolcular, üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla sahaya geldi. Beşiktaşlı futbolcular, Atatürk'ün giydiği süveter desenli tişörtlerle sahaya çıktı. Ayrıca İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.





Van Bronckhorst'tan tek değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Malmö maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Hollandalı teknik adam, orta sahada Ndour'un yerine Al-Musrati'yi görevlendirdi.





Al-Musrati 8 maç sonra 11'de

Siyah-beyazlı ekibin Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati, 8 maçlık ara sonrasında 11'e döndü. Son olarak Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Ajax deplasmanında ilk 11'de görev almıştı. Bu maçın ardından 5 maçta forma giymeyen Musrati, 3 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu.





Penaltı isyanı maç sonunda devam etti

Karşılaşmanın son anlarında Milot Rashica'nın Başakşehir ceza sahasında yerde kaldığı ve Beşiktaşlıların penaltı beklediği pozisyonun tartışması maç sonunda da devam etti. Hakemin VAR incelemesini sonrası oyuna devam kararı vermesine öfkelenen siyah-beyazlı futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardında hakeme tepki gösterdi. Kaleci Mert Günok tepkilerine devam etmesinin ardından sarı kart gördü.





Paulista korkuttu

Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre forma giyemeyen Gabriel Paulista ilk yarıda yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu. Sakatlığı sürecinde ligde Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa, Avrupa'da da Olimpik Lyon maçlarında forma giyemeyen tecrübeli stoper 24. dakikada sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Saha içinde uzun süre tedavisi yapılan Paulista sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti.





Beşiktaşlı taraftarlardan oynanan futbola tepki

Kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşmanın son bölümlerine girilirken "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı.





TRENYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



