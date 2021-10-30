Spor Türkiyeden bir stat ilk sırada İşte dünyanın en ilginç stadyumları
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Türkiye'den bir stat ilk sırada: İşte dünyanın en ilginç stadyumları

İngilizler, dünyadaki en ilginç 8 stadı seçti. Bursaspor'un stadyumu Timsah Park, listenin ilk sırasında yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeden bir stat ilk sırada: İşte dünyanın en ilginç stadyumları
Güney Afrika'daki Mmabatho Stadı tribünleri

İngiliz basınından Daily Star, konumu ve mimarisiyle dünyanın en farklı stadyumlarını derledi.

Bursaspor'un evi Timsah Park'a listesinin zirvesinde yer verildi.

İşte sıra dışı o stadyumlar:

  • 1- Timsah Park
  • TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un iç saha maçlarını oynadığı stadyumun çatısı kulübün simgesi olan timsah şeklinde yapıldı.
  • 2- Estadio Hernando Siles Stadyumu
  • Bolivya'nın La Paz şehrinde bulunan 41 bin 143 koltuk kapasiteli Estadio Hernando Siles Stadyumu, deniz seviyesinden 3637 metre yükseklikte yer alıyor.
  • 3- Vozdovac Stadyumu
  • Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir alışveriş merkezinin üstüne inşa edilmiş olan Vozdovac Stadı, dünyadaki birkaç çatı stadyumdan biri olma özelliğini taşıyor.


  • 4- Estadio Municipal de Braga
  • Portekiz’in Braga şehrinde bir tepenin yanında inşa edilen stadyumun bir kale arkasında kaya duvarları bulunuyor.
  • 5- Igraliste Batarija
  • Hırvat kıyısındaki Trogir kasabasındaki stadyum UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir kalenin bahçesinde bulunuyor.

  • 6- Mmabatho Stadyumu
  • Güney Afrika'da bulunan Mmabatho Stadı, elmas şeklindeki ilginç mimarisiyle dikkati çekiyor.
  • 7- Ottmar Hitzfeld GsponArena
  • İsviçre'de deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte bulunan stadyum Avrupa'nın en yüksek stadı olarak kabul ediliyor.
  • Marina Bay Stadyumu
  • Singapur'da suyun üzerinde yüzen bir platform şeklinde yapılan Marina Bay Stadyumu, dünyanın en büyük yüzer futbol stadıdır.

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