Türkiye'den bir stat ilk sırada: İşte dünyanın en ilginç stadyumları

İngiliz basınından Daily Star, konumu ve mimarisiyle dünyanın en farklı stadyumlarını derledi.
Bursaspor'un evi Timsah Park'a listesinin zirvesinde yer verildi.
İşte sıra dışı o stadyumlar:
- 1- Timsah Park
- TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un iç saha maçlarını oynadığı stadyumun çatısı kulübün simgesi olan timsah şeklinde yapıldı.
- 2- Estadio Hernando Siles Stadyumu
- Bolivya'nın La Paz şehrinde bulunan 41 bin 143 koltuk kapasiteli Estadio Hernando Siles Stadyumu, deniz seviyesinden 3637 metre yükseklikte yer alıyor.
- 3- Vozdovac Stadyumu
- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir alışveriş merkezinin üstüne inşa edilmiş olan Vozdovac Stadı, dünyadaki birkaç çatı stadyumdan biri olma özelliğini taşıyor.
- 4- Estadio Municipal de Braga
- Portekiz’in Braga şehrinde bir tepenin yanında inşa edilen stadyumun bir kale arkasında kaya duvarları bulunuyor.
- 5- Igraliste Batarija
- Hırvat kıyısındaki Trogir kasabasındaki stadyum UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir kalenin bahçesinde bulunuyor.
- 6- Mmabatho Stadyumu
- Güney Afrika'da bulunan Mmabatho Stadı, elmas şeklindeki ilginç mimarisiyle dikkati çekiyor.
- 7- Ottmar Hitzfeld GsponArena
- İsviçre'de deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte bulunan stadyum Avrupa'nın en yüksek stadı olarak kabul ediliyor.
- Marina Bay Stadyumu
- Singapur'da suyun üzerinde yüzen bir platform şeklinde yapılan Marina Bay Stadyumu, dünyanın en büyük yüzer futbol stadıdır.