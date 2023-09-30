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Spor

Tuzlasporlu futbolcunun Türkiye'ye dönüşüne izin çıkmadı

Tuzlaspor Kulübü, futbolcusu Philip Gameli Awuku'nun vize alamadığı için Gana'dan dönemediğini açıkladı.

13:34 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Awuku bu sezon 1. Lig'de 4 maça çıktı.

Awuku bu sezon 1. Lig'de 4 maça çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul ekibinin Ganalı futbolcusu Philip Awuku'nun ülkesinde rehin kaldığı bildirildi.


Tuzlaspor Kulübü'nden "Futbolcumuza vize verilmediği için Gana'da rehin kalmıştır" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Tuzlaspor A.Ş. lisanslı futbolcumuz Philip Gameli Awuku Gana Milli Takımı'na davet edilmiş fakat milli takım maç arasının ardından Gana Türk Büyükelçiliği tarafından ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir. Neden vize verilmemiştir? Vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimiz büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir. Futbolcumuz 15 gün içerinde 3 resmi maçta oynayamamıştır. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli bilgi verilmiş olup futbol federasyonumuz neden sessiz kalmıştır? Gana büyükelçiliğine gerekli evrakları göndermiş bulunmaktayız. Kulübümüzün mağduriyetinin giderilebilmesi noktasında gerekli mercilerin harekete geçmesini bekliyoruz."





#1. Lig
#Tuzlaspor
#Philip Gameli Awuku
2 saat önce
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