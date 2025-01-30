Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye 1-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Twente-Beşiktaş maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Twente Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 76. dakikada Daan Rots kaydetti.
Temsilcimiz Beşiktaş, bu yenilgiyle 9 puanda kalarak 28. sıraya geriledi ve Avrupa Ligi'ne veda etti.
18.dakikada Sayfallah Ltaief'in pasında topla buluşan Michel Vlap'ın, Felix Uduokhai ile birebir kaldığı pozisyonda ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutu az farkla yandan auta gitti.
22.dakikada Twente Sayfallah Ltaief ve Ricky Wolfswinkel ile gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Sayfallah Ltaief'in ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutu arka direkte bomboş olan Ricky Wolfswinkel için orta oldu. Ricky Wolfswinkel'in altıpasta yaptığı kafa vuruşunda yerden seken top çok az farkla üst direğin üstünden auta gitti.
27.dakikada Bart van Rooij'un ceza sahası sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Mert Günok, köşeden topu kornere çelmeyi başardı.
29.dakikada Beşiktaş, Arthur Masuaku ile gole yaklaştı. Ceza sahası sol köşeye çalımlarla inen Arthur Masuaku'nun dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Lars Unnerstall tuttuğu köşeden topu kornere çeldi.
43.dakikada Beşiktaş, Ciro Immobile ile gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Milot Rashica'nın ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Ciro Immobile'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
51.dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
53.dakikada Sayfallah Ltaief'in pasında Sem Steijn tek pasla ceza sahasında Daan Rots'u topla buluşturdu. Daan Rots'un ceza sahası sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top az fakla yandan auta gitti.
56.dakikada Twente kontra atağında sol kanatta Sayfallah Ltaief'in ara pasında karşı karşıya pozisyonda kalan Sem Steijn'in ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta Felix Uduokhai'ye de çarpan top yan direğe çarpıp kornere gitti.
61.dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Milot Rashica'in ceza alanına gönderdiği ortasında oluşan karambolde Al-Musrati'nin şutunda savunmaya çarpan top az farkla kale direğinin üstünden kornere gitti.
76.dakikada Daan Rots'un attığı gol ile Twente 1-0 öne geçti. Sağ tarafta kaptırdığımız topta Anass Salah-Eddine'nin sol kanattan çevirdiği yerden pasında Daan Rots'un gelişine sert vuruşu ağlara gitti.
84.dakikada tehlikeli yerden kazanılan serbest vuruşta Arthur Masuaku'nun şutunda son anda kaleci Lars Unnerstall topu kornere çeldi.
Maç Twente'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti ve temsilcimiz Beşiktaş Avrupa'ya veda etti.