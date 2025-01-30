Temsilcimiz Beşiktaş, bu yenilgiyle 9 puanda kalarak 28. sıraya geriledi ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

22.dakikada Twente Sayfallah Ltaief ve Ricky Wolfswinkel ile gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Sayfallah Ltaief'in ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutu arka direkte bomboş olan Ricky Wolfswinkel için orta oldu. Ricky Wolfswinkel'in altıpasta yaptığı kafa vuruşunda yerden seken top çok az farkla üst direğin üstünden auta gitti.