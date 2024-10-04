UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçta dakika 71’de Dusan Tadic’le beraberlik golünü kaydetti ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 4’e yükselterek 13. sırada yer aldı. Twente ise ikinci beraberliğini alarak 2 puanla 23. sırada yer aldı. Twente - Fenerbahçe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Avrupa Ligi 2. haftasında Twente evinde temsilcimiz Fenerbahçe’yi konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Twente’nin golü dakika 28’de Michel Vlap’tan geldi. Kanarya’nın tek golünü ise dakika 71’de Dusan Tadic kaydetti. Twente - Fenerbahçe maç özeti ve UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu haberimizde.