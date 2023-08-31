Twente-Fenerbahçe
Sarı lacivertliler, Twente'ye konuk oldu. Mücadelenin 72. dakikasında Edin Dzeko penaltıdan attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.
İlk maçta rakibini 5-1 yenen Fenerbahçe rövanşta da rakibini 1-0 yendi ve Konferans Ligi'nde grup aşamasına kaldı.
Twente-Fenerbahçe maç özeti
2. dakikada Daan Rots’un ceza sahasına ortasında topla buluşan Wolfswinkel’in şutu az farkla dışarı çıktı.
12. dakikada sol kanattan Tadic’in pasında topla buluşan Fred’in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
35. dakikada sağ kanattan Cengiz’in ortasında arka direkte Tadic’in gelişine vuruşunda kaleci Unnerstall son anda tehlikeyi önledi.
51. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Stejin’in kaleci İrfan Can ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top direkten geri döndü.
63. dakikada Kaleyi cepheden gören noktadan kullanılan serbest vuruşta Vlap’ın şutu direkten döndü. Dönen topla buluşan Wolfswinkel’in şutu da yan direğe çarparak dışarı çıktı.
71. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren King, ceza sahası içinde Pröpper tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada beyaz noktanın başına geçen Dzeko topu ağlara gönderdi. 0-1
86. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına sokulan King’in şutunda kaleci Unnerstall topu güçlükle kornere çeldi.