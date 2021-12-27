Spor Trabzonsporun hedefi Tymoteusz Puchacz
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Trabzonspor'un hedefi Tymoteusz Puchacz

Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Bundesliga takımlarından Union Berlin forması giyen oyuncu bordo-mavililerin sol bekte ki bir numaralı adayı. Peki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Tymoteusz Puchacz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tymoteusz Puchacz kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Tymoteusz Puchacz bu sezon Union Berlin formasıyla 7 maça çıktı

Trabzonspor Süper Lig'in ilk 19 haftasını 46 puanla lider tamamladı. Şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunun bordo-mavililer bir yandan da transfere yoğunlaşmış durumda. Sol bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor aradığını Almanya'da buldu.

Tymoteusz Puchacz
Tymoteusz Puchacz

Abdullah Avcı'nın da istediği Polonyalı Tymoteusz Puchacz Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyiyor. Ayrıca Polonya Milli takım formasıyla Euro 2020 finallerinde üç maç ve Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde ise 5 maça çıktı.

Tymoteusz Puchacz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

  • 23 Ocak 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen Tymoteusz Puchacz profesyonel futbol kariyerine 9 Ocak 2017 yılında Lech Poznan takımında başlayan Puchacz, sırasıyla Lech Poznan, Z. Sosnowiec, GKS Katowice formaları giydi. Sezon başında Lech Poznan'dan Union Berlin'e transfer oldu. Bu sezon çıktığı 7 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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