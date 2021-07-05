Spor U19 derbisine Galatasaraylı futbolcu damga vurdu
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U19 derbisine Galatasaraylı futbolcu damga vurdu

U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçlarında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Başakşehir'i 6-0 mağlup eden Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı 4-2 yenen Galatasaray, adlarını yarı finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı futbolcu Eren Aydın, Beşiktaş maçındaki performansıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.

Haber Merkezi AA
U19 derbisine Galatasaraylı futbolcu damga vurdu
Eren Aydın gol sevincinde kulaklarını kapattı.

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri, Antalya'da başladı.

Fenerbahçe farka koştu

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ilk çeyrek final maçında, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaştı.

Müsabakayı Fenerbahçe, 2 ve 38. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk, 16. dakikada Bora Aydınlık, 44. dakikada Kaan Öztürk ile 80 ve 90. dakikada Arda Güler'in attığı gollerle 6-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

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Günün ikinci maçında ise Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmayı Galatasaray, uzatma bölümlerinde bulduğu gollerle 4-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Galatasaray'ın gollerini 5, 13 ve 94. dakikada Eren Aydın ile 120. dakikada Caner Doğan, Beşiktaş'ın gollerini ise 53. dakikada Avtandil Duishoev ile 64. dakikada Koray Yağcı kaydetti.

  • Bugün oynanacak çeyrek final müsabakalarında ise Alanyaspor ile Kasımpaşa ve Trabzonspor ile Göztepe karşılaşacak.

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