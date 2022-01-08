Üç maçta üç gol attı, Stefan Kuntz'a mesaj yolladı

İngiltere'de Derby County'de oynayan Kazım, Championship'te aralık ayının futbolcusu adayları arasında yer aldı.
Son 3 maçta 3 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki futbolcu, performansıyla adeta küllerinden doğdu.
Colin Kazım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ay-yıldızlı formayı yeniden giymek istediğini ifade etti.
Ayın futbolcusu adayları arasında yer aldığını gösteren haberi paylaşan Kazım, A Milli Takım resmi hesabını etiketleyerek "Hello" diye yazdı.
37 kez ay-yıldızlı formayı giyen Kazım, son olarak 2015'in mart ayında Lüksemburg ile oynanan dostluk maçında oynamıştı.
Hello @MilliTakimlar 📞 https://t.co/Sp5PZEcGV3
Hello @MilliTakimlar 📞 https://t.co/Sp5PZEcGV3— Colin Kazim-Richards (@ColinKazim) January 7, 2022