Spor Üç maçta üç gol attı, Stefan Kuntza mesaj yolladı
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Üç maçta üç gol attı, Stefan Kuntz'a mesaj yolladı

Derby County formasıyla son dönemde dikkati çeken bir performansa imza atan Colin Kazım, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kunz'a mesaj gönderdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üç maçta üç gol attı, Stefan Kuntza mesaj yolladı
Stefan Kuntz

İngiltere'de Derby County'de oynayan Kazım, Championship'te aralık ayının futbolcusu adayları arasında yer aldı.

Son 3 maçta 3 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki futbolcu, performansıyla adeta küllerinden doğdu.

Colin Kazım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ay-yıldızlı formayı yeniden giymek istediğini ifade etti.

Ayın futbolcusu adayları arasında yer aldığını gösteren haberi paylaşan Kazım, A Milli Takım resmi hesabını etiketleyerek "Hello" diye yazdı.


37 kez ay-yıldızlı formayı giyen Kazım, son olarak 2015'in mart ayında Lüksemburg ile oynanan dostluk maçında oynamıştı.

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