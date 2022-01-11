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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo piyangosu

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de gözler yeni gelecek hocaya ve transferlere çevrildi. Ayrıca sarı-lacivertliler, oyunculara gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'ya, Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Udinese talip oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Udinese, Fenerbahçeli Luiz Gustavo için 3.5 milyon euro önerdi
Transfermarkt verilerine göre Gustavo'nun güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro.

Bu sezon istediği başarıya ulaşamayan Fenerbahçe'de, eleştiri okları yönetime ve futbolculara çevrilmiş durumda. Hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, aynı zamanda oyunculara gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeye aldı.

Udinese, Luiz Gustavo için 3.5 milyon euro önerdi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Udinese, Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak istiyor. Haberin detaylarında İtalyan kulübünün, 34 yaşındaki oyuncu için 3.5 milyon euro bonservis ücreti önerdiği iddia edildi.

Maaşın yükselmesini bekliyor

Fenerbahçe'den aldığı yüksek maaş nedeniyle takımdan ayrılmak istemeyen Brezilyalı oyuncunun, eğer maaş olarak Udinese'nin fiyat yükseltmesi durumunda, rotasını İtalya'ya çevirebileceği kaydedildi.

  • 30 Haziran 2023 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Luiz Gustavo, bu sezon 19 maçta süre aldı. 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Brezilyalı'nın, bu seneki düşük performansı tepkilere neden olmuştu.

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SPOR
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