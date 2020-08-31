UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yapıldı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.

Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla eşleşti.

Tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden yapılacak tur, 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu eşleşmeleri;

PAOK - Benfica

Dinamo Kiev - Alkmaar

Gent - Rapid Wien

Ferencvaros - Dinamo

Karabağ - Molde

Omonia - Kızılyıldız

Midtjylland - Young Boys

Maccabi Tel Aviv - Dinamo Brest