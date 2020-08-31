UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri: Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden yapılacak tur, 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak. Haberin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yapıldı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.

Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla eşleşti.

Tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden yapılacak tur, 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.

  • Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu eşleşmeleri;
  • PAOK - Benfica
  • Dinamo Kiev - Alkmaar
  • Gent - Rapid Wien
  • Ferencvaros - Dinamo
  • Karabağ - Molde
  • Omonia - Kızılyıldız
  • Midtjylland - Young Boys
  • Maccabi Tel Aviv - Dinamo Brest

Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü'yü tanıyalım
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü'yü tanıyalım

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi.Galatasaray'ın rakibi belli olduGalatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi açıklandı. Sarı-kırmızılılar, kura çekiminde Azerbeycan ekibi Neftçi ile eşleşti. Neftçi Bakü, Galatasaray maçı ne zaman?Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle mücadele tek maç üzerinden 17 Eylül’de Bakü’de oynanacak.Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada tamamladıNeftçi Bakü’yü Azeri teknik adam Fizuli Mammadov çalıştırıyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün takımı olan Neftçi, geçtiğimiz sezon korona virüs nedeniyle iptal edilen Azerbaycan Ligi’ni Karabağ’ın arkasında 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla ikinci sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazandı.Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu’nda Kuzey Makedonya takımı Shkupi ile eşleşti. Azerbaycan temsilcisi evinde tek maç üzerinden oynanan turu 2-1’lik skorla geçti. Bu sezon Azerbaycan Ligi’nde de bir müsabakaya çıkan Neftçi, Sebail FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.Toplam değeri 7 milyon 600 bin EuroNeftçi Bakü’nün bu seneki kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise kaptan Emin Makhmudov. Makhmudov’un değeri 900 bin Euro olarak dikkat çekiyor. Neftçi yaz transfer döneminde kadrosuna Sabir Bougrine, Thallyson, Yusuf Lawal, Rener ve Dzhabir Amirli’yi dahil etti. Sol bek Anton Kryvotsiuk’un değeri 800 bin Euro ve kaleci Salahat Agayev’in de 700 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.Azerbaycan temsilcisi ayrıca maçlarını 15 bin kapasiteli Bakcell Arena’da oynuyor.UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu

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