UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri: Galatasaray'ın rakibi kim oldu?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden yapılacak tur, 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak. Haberin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yapıldı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla eşleşti.
Tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden yapılacak tur, 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.
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