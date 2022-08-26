Spor Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grupları bugün belli olacak
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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grupları bugün belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde ise Sivasspor ve Başakşehir gruplarda Türkiye'yi temsil edecek. Avrupa Ligi grup kuraları bugün saat 14.00'te, Konferans Ligi grup kuraları ise 15.30'da çekilecek. Kura çekimi İstanbul'da, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kura çekimleri Tv8.5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta, nerede yapılacak, muhtemel rakiplerimiz kimler?
Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri ne zaman belli oluyor, kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda, kura çekimi nerede, muhtemel rakiplerimiz kimler?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Rakipler bugün belli oluyor...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası saat 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.30'da başlayacak. Kura çekimleri Tv8.5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor'un yanı sıra play-off turunda Austria Wien'i eleyen Fenerbahçe de Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off'larda Belçika'nın Antwerp takımını eleyen Başakşehir ile yoluna burada devam edecek Sivasspor yer alacak.

Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipler

Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şu şekilde:

1.Torba

Roma

Manchester United

Arsenal

Lazio

Braga

Kızılyıldız

Dinamo Kiev

Olimpiakos

2.Torba

Feyenoord

Rennes

PSV

Monaco

Real Sociedad

Karabağ

Malmö

Ludogorets

3.Torba

Sheriff

Real Betis

Midtjylland

Bodo Glimt

Ferencvaros

Union Berlin

Freiburg

Fenerbahçe

4.Torba

Nantes

HJK Helsinki

Sturm Graz

AEK Larnaca

Omonoia

Zürih

St. Gilloise

Trabzonspor

Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz

Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

1.Torba

Villarreal

Basel

Slavia Prag

AZ Alkmaar

Gent

Partizan

West Ham

Başakşehir

2.Torba

CFR Cluj

Molde

Steau Bükreş

Fiorentina

Köln

Hapoel Beer-Sheva

Apollon Limassol

Slovan Bratislava

3.Torba

Nice

Anderlecht

Zalgiris Vilnius

Austria Wien

Hearts

Shamrock Rovers

Vaduz

Sivasspor

4.Torba

Dnipro

Lech Poznan

Slovacko

Silkeborg

Djurgarden

Pyunik

Rigas

Ballkani





Turnuva formatları nedir?

Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

Avrupa Ligi maç takvimi nasıl?

  • UEFA'nın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük turnuvası Avrupa Ligi'nin takvimi ise şöyle:
  • 1. Maç Günü: 8 Eylül 2022 2. Maç Günü: 15 Eylül 2022 3. Maç Günü: 6 Ekim 2022 4. Maç Günü: 13 Ekim 2022 5. Hafta: 27 Ekim 2022 6. Maç Günü: 3 Kasım 2022

  • Eleme:

    Son 32 eleme turu 16 & 23 Şubat 2023, Son 16 Turu: 9 & 16 Mart 2023, Çeyrek finaller: 13 & 20 Nisan 2023, Yarı finaller: 11 & 18 Mayıs 2023, Final: 31 Mayıs 2023

Konferans Ligi maç takvimi nasıl?

  • UEFA'nın kulüpleri düzeyindeki üçüncü turnuvası Konferans Ligi'nin ikinci sezonunda takvimi ise şu şekilde:
  • Grup aşaması
  • 1. Maç Günü: 8 Eylül 2022 2. Maç Günü: 15 Eylül 2022 3. Maç Günü: 6 Ekim 2022 4. Maç Günü: 13 Ekim 2022 5. Hafta: 27 Ekim 2022 6. Maç Günü: 3 Kasım 2022

  • Eleme aşaması

    Son 32 eleme turu: 16 & 23 Şubat 2023, Son 16 Turu: 9 & 16 Mart 2023, Çeyrek finaller: 13 & 20 Nisan 2023, Yarı finaller: 11 & 18 Mayıs 2023, Final: 7 Haziran 2023

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