UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final rövanş maçları, yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci ve üçüncü turnuvasında finalistler, TSİ 22.00'de başlayacak maçlarla belli olacak.





Sevilla 7. kupa için saldıracak





Avrupa Ligi'nde organizasyon tarihinin 6 kupayla en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Sevilla, 3 şampiyonluğu bulunan İtalya temsilcisi Juventus'u Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda ağırlayacak. Diğer yarı final karşılaşmasında ise 1988 yılında kupayı kaldıran Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı, turnuvada ilk şampiyonluğunu hedefleyen İtalya ekibi Roma'yı BayArena'da konuk edecek.





Roma'nın Bayer Leverkusen karşısında 1-0 galip geldiği ilk maçlarda, Juventus ile Sevilla ise 1-1 berabere kalmıştı. Turnuvanın finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.





Sevilla-Juventus maçı Exxen ve TV 8.5'tan, B.Leverkusen-Roma karşılaşması ise Exxen'den yayınlanacak.





Temsilcilerimizle oynayanlardan biri final görecek





İngiltere, İtalya, İsviçre ve Hollanda ekipleri mücadele ediyor. Başakşehir ile aynı grupta yer alan, son 16 turunda da Sivasspor'u eleyen Fiorentina, yarı final ilk ayağında Trabzonspor'u eleyen İsviçre temsilcisi Basel'e 2-1 yenilmişti. Bu maçın rövanşında Basel, Fiorentina'yı konuk edecek.





Fiorentina, 1960-61 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürürken, Basel daha önce 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak Avrupa kulvarındaki en büyük başarısını elde etmişti. Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise İngiliz ekibi West Ham United, sahasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını 2-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşmanın rövanşında Hollanda temsilcisi, West Ham United'ı konuk edecek.





Londra temsilcisi, 1964-65 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda, 1999 yılında da Intertoto Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. AZ Alkmaar ise 1980-81 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama başarısını gösterdi. İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.





AZ Alkmaar-West Ham United maçı ve Basel-Fiorentina maçı Exxen'den yayınlanacak.



