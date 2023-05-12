UEFA'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: "Planlandığı gibi İstanbul'da oynanacak"

İngiliz basının ortaya atmış olduğu 'Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı' haberlerine, UEFA'dan jet yanıt geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı ve planlandığı gibi İstanbul'da oynanacağı ifade edildi.