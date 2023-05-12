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Spor

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: "Planlandığı gibi İstanbul'da oynanacak"

UEFA, 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerden dolayı Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınabileceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. UEFA'dan yapılan açıklamada finalin, planlandığı gibi İstanbul'da oynanacağı duyuruldu.

Haber Merkezi
14:07 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi kupası ve topu, İstanbul'da tanıtıma çıkmıştı.

Şampiyonlar Ligi kupası ve topu, İstanbul'da tanıtıma çıkmıştı.

İngiliz basının ortaya atmış olduğu 'Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı' haberlerine, UEFA'dan jet yanıt geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı ve planlandığı gibi İstanbul'da oynanacağı ifade edildi.


Daily Mail, UEFA'nın Türkiye'deki seçim gündemi nedeniyle finali İstanbul'dan Lizbon'a almayı planladığını iddia etmişti. Bu haber yalanlanırken, finalin 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacağı duyuruldu.


UEFA'nın yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur."


#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#istanbul
23 dakika önce
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