UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi golleri UEFA Teknik Gözlem Ekibi seçimleriyle belli oldu. Galatasaray'ın lig aşamasında sahasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncu Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından fileleri havalandırdığı gol sezonun en iyisi olarak belirlendi.