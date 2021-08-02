Spor UEFA Avrupa Ligindeki rakiplerimiz belli oldu
FUTBOL FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Neftçi-Helsinki maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligindeki rakiplerimiz belli oldu
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'de çekildi.

Ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kuru çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi Neftçi Bakü - Helsinki eşleşmesinin galibi olurken, Galatasaray ise 3. Ön eleme turundaki rakibi İskoç ekibi St. Johnstone'u elemesi halinde Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak.

Galatasaray, St. Johnstone'a elenirse ne olacak?

  • Galatasaray, St. Johnstone'a elenmesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Abone Ol Google News
Amazon Ormanları alarm veriyor

Amazon Ormanları alarm veriyor

Artık dünyanın akciğeri değil: 926 kilometrekarelik alan yandı.
Kanada alev alev

Kanada alev alev

​2 milyon 700 bin hektarlık alan zarar gördü.
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken insanlar yanıyor uçak gönderin videosu çekti

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

Kaliforniya'da alevler söndürülemiyor, acil durum ilan edildi

Sibirya'nın doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Milyonlarca hektar küle döndü.

İlk defa 200 milyar doları geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.