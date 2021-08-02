UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Neftçi-Helsinki maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2021, 13:50 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2021, 16:01 Yeni Şafak