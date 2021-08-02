UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

Ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kuru çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi Neftçi Bakü - Helsinki eşleşmesinin galibi olurken, Galatasaray ise 3. Ön eleme turundaki rakibi İskoç ekibi St. Johnstone'u elemesi halinde Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak.
Galatasaray, St. Johnstone'a elenirse ne olacak?
- Galatasaray, St. Johnstone'a elenmesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşmedi. Rakiplerimizi geçmemiz halinde UEFA Avrupa Ligi'nde iki takımla mücadele edeceğiz pic.twitter.com/xvlmrBkGxe
Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşmedi. Rakiplerimizi geçmemiz halinde UEFA Avrupa Ligi'nde iki takımla mücadele edeceğiz pic.twitter.com/xvlmrBkGxe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 2, 2021