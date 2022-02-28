Spor UEFA eşleşmeyi iptal etti Rus kulübü otomatik olarak elendi
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UEFA eşleşmeyi iptal etti: Rus kulübü otomatik olarak elendi

UEFA, Avrupa Ligi son 16 turundaki Spartak Moskova - Leipzig eşleşmesini iptal etti. Leipzig doğrudan çeyrek finale yükselecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA eşleşmeyi iptal etti: Rus kulübü otomatik olarak elendi
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekata dair tepkiler her geçen dakika daha da büyürken, spor camiasında da Ukrayna’ya destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Alman basınından BILD'in haberine göre; UEFA, Avrupa Ligi son 16 turundaki Spartak Moskova - Leipzig eşleşmesini iptal etti. Alınan bu kararın ardından Leipzig doğrudan çeyrek finale yükselecek.

  • FIFA da tepki gösterdi
  • FIFA, dün yapmış olduğu açıklamada milli takım maçlarının Rusya'da oynanmayacağını duyurmuştu. Ayrıca FIFA, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıklamıştı.

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