UEFA eşleşmeyi iptal etti: Rus kulübü otomatik olarak elendi

Dünya

Ukrayna’dan tahliye olan Türkler yaşadıkları dehşeti anlattı: Araçlarımızı tanklarla ezdiler

Ukrayna’daki Rusya saldırıları sonrası Türk vatandaşları otobüs kafileleri dışında araçlarıyla münferit olarak gelmeye devam ediyor. Çocuklarıyla birlikte ülkesine dönen bir vatandaş, "Arkadaşlarımızın arabalarını ezip geçtiler" diye konuşurken, bir diğer vatandaş ise sınırlardan rahat bir şekilde geçtiklerini ifade ederek, “Türk pasaportlu olduğumuzdan dolayı bize hiç soru sorulmadı ve bizi direkt geçirdiler” dedi.