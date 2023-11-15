UEFA ile FIFA İsrail için sessizliğe gömüldü

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA), 38 gündür Gazze'ye yönelik saldırılarda bulunan İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulamaması büyük tepki çekti. Rusya'yı, geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'ya karşı saldırısının henüz ilk günlerinde, sivil ölümlerini gerekçe göstererek tüm turnuvalardan men eden UEFA ve FIFA, İsrail'e karşı ise sessiz kaldı.





Rus takımlarına yasak

UEFA'dan ilk açıklama, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, askeri operasyona başladıklarını duyurmasından yaklaşık 5 saat sonra geldi. Açıklamada, "Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı. 27 Şubat 2022'de Birleşmiş Milletler, Rusya'nın saldırılarında 64 sivilin öldüğünü, 176 kişinin de yaralandığını duyurdu. Aynı saatlerde FIFA yönetimi ise Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı. FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya aldı.





Gazze'ye saldıran İsrail'e laf yok

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında olimpik ruh, barış ve insan haklarına saygı kavramlarıyla ilk günden harekete geçen ve 4. günde yaptırım uygulayan FIFA ve UEFA, 38 gündür ibadethaneleri, okulları ve hastaneleri bombalayan, 7 bini çocuk 11 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'i ise görmezden geldi.

Ölen 2 kişi için kınama

Aynı kurumlar, bu saldırıdan sadece bir gün önce Belçika ile İsveç arasında oynanan maç sırasında Brüksel'de yapılan silahlı saldırıda ölen 2 kişi için derhal kınama mesajı yayımlarken, ki o karşılaşma da yarıda bırakıldı. O hafta oynanan maçlarda saygı duruşunda bulunma kararı aldı.





İsrail için alınan kararlar

-İsrail Milli Takımı ve kulüp takımlarının oynaması gereken tüm uluslararası maçlar ertelendi.

-İsrail'in talebi doğrultusunda, ülkede oynanması gereken müsabakalar, yine İsrail'in belirlediği başka ülkelere alındı.

-Buna göre milli takım için Macaristan, kulüp takımlarından Maccabi Tel Aviv için Sırbistan ve Maccabi Haifa için Kıbrıs Rum Kesimi tayin edildi. Bu karar alınırken diğer takımların fikstürü ve yerel lig maçları dikkate alınmadı.

-İsrail'in ertelenen Kosova maçı. geçen hafta sonu yapıldı ve yerel liglerde karşılaşmaların devam ettiği dönemde milli maç oynatıldı.



















