ÖZET | Sivasspor 3-4 Ballkani (Maç sonucu) Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü maçında Kosova ekibi Ballkani ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 4-3 kazandı. Temsilcimizin gollerini ise 1. dakikada Ulvestad, 75. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 90. dakikada Yatabare kaydetti. kaydetti. Sivasspor - Ballkani maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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