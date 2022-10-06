Spor ÖZET | Sivasspor 3-4 Ballkani (Maç sonucu)
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ÖZET | Sivasspor 3-4 Ballkani (Maç sonucu)

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü maçında Kosova ekibi Ballkani ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 4-3 kazandı. Temsilcimizin gollerini ise 1. dakikada Ulvestad, 75. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 90. dakikada Yatabare kaydetti. kaydetti. Sivasspor - Ballkani maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Konferans Ligi: Sivasspor 3-4 Ballkani: Golleri kim attı? | ÖZET İZLE
Sivasspor 3-4 Ballkani

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü maçında Kosova ekibi Ballkani ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 4-3 kazandı. Temsilcimizin gollerini ise 1. dakikada Ulvestad, 75. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 90. dakikada Yatabare kaydetti. kaydetti. Sivasspor - Ballkani maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

1. dakikada Sivasspor, Dia Saba'nın pasını gole çeviren Ulvestad ile 1-0 öne geçiyor. 1-0

10. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazdan Meriton Korenica ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13. dakikada Ballkani takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Qendrim Zyba

20. dakikada skora 1-1 eşitlik geldi. Ballkani, Armend Thaci ile aradığı golü buldu. 1-1

31. dakikada Arber Potoku Ballkani takımını öne geçiren golü atıyor. 1-2

Maçın ilk yarısı 1-2 sonuçlanıyor.

67. dakikada Meriton Korenica ile Ballkani farkı 2'ye çıkarıyor. 1-3

75. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, farkı 1'e indiren golü atıyor. 2-3

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Albion Rrahmani, vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

90. dakikada Yatabare'nin attığı golle temsilcimiz skora dengeyi getirdi. 3-3

90+4. dakikada konuk ekip hızlı kontratak sonucu Krasniqi ile tekrardan öne geçti. 3-4
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