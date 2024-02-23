Spor

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu Play-Off turu mücadeleleri tamamlandı. Gecenin sonunda Dinamo Zagrep, Ajax, Servette, Olympiakos, Sturm Graz, Molde ve Union Saint-Gilloise rakiplerini eleyerek son 16 turuna yükselen taraf oldu. Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi bugün yapılacak. Peki, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

10:15 - 23/02/2024 الجمعة
Yeni Şafak
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi bugün yapılacak.
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi bugün yapılacak.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi bugün yapılacak. Bu kapsamda Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi de belli olacak. Peki, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024 Cuma günü (bugün) saat 15.00'te başlayacak.

Kura çekimi
Exxen
'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN SON 16 TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ HANGİ TAKIMLAR?

Fenerbahçe’nin, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde;

> Ajax

> Olympiakos

> Dinamo Zagreb

> Molde

> Union SG

> Maccabi Haifa

> Servette

> Sturm Graz

UEFA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞI




#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Play-OFF
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