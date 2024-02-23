UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Nordsjaelland ile karşılaştı. Ev sahibi ekip Fenerbahçe’yi 6-1’lik farklı skorla mağlup etti. Nordsjaelland’da Benjamin Nygren hat trick yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Fenerbahçe’nin tek golü Michy Batshuayi’den geldi. Fenerbahçe lider olduğu grupta 3. sıraya düşerek umudunu son maça bıraktı. FC Nordsjaelland - Fenerbahçe maç özetini izlemek ve UEFA Avrupa Konferans Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.