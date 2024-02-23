UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi bugün yapılacak. Bu kapsamda Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi de belli olacak. Peki, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.
Son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024 Cuma günü (bugün) saat 15.00'te başlayacak.
FENERBAHÇE'NİN SON 16 TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ HANGİ TAKIMLAR?
Fenerbahçe’nin, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde;
> Ajax
> Olympiakos
> Dinamo Zagreb
> Molde
> Union SG
> Maccabi Haifa
> Servette
> Sturm Graz