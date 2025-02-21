UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kuraları çekildi

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu. Son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak.
İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi gerçekleşti.
Konferans Ligi’nde son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak. Tur atlayan takımlar ise 10-17 Nisan tarihlerinde çeyrek final maçlarına çıkacak.
Yarı final karşılaşmaları 1-8 Mayıs tarihlerinde final ise 28 Mayıs’ta Polonya’nın 45 bin kapasiteli Wroclaw Stadyumu’nda oynanacak.
Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge
Molde - Legia Varşova
Celje - Lugano
Pafos - Djurgardens
Panathinaikos - Fiorentina
Borac - Rapid Wien
Real Betis - Vitoria Guimaraes
Kopenhag - Chelsea