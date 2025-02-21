Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kuraları çekildi

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kuraları çekildi

16:3721/02/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kuraları çekildi

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu. Son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak.

İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi gerçekleşti.


Konferans Ligi’nde son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak. Tur atlayan takımlar ise 10-17 Nisan tarihlerinde çeyrek final maçlarına çıkacak.


Yarı final karşılaşmaları 1-8 Mayıs tarihlerinde final ise 28 Mayıs’ta Polonya’nın 45 bin kapasiteli Wroclaw Stadyumu’nda oynanacak.


Eşleşmeler şöyle:

Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge

Molde - Legia Varşova

Celje - Lugano

Pafos - Djurgardens

Panathinaikos - Fiorentina

Borac - Rapid Wien

Real Betis - Vitoria Guimaraes

Kopenhag - Chelsea




#UEFA
#Konferans Ligi
#Chelsea

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Rangers nerenin takımı? Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman?