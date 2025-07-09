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UEFA Konferans Ligi’nde toplu sonuçlar

UEFA Konferans Ligi’nde toplu sonuçlar

11:049/07/2025, Çarşamba
IHA
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UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi’nde 1. eleme turu ilk maçları bugün oynanan iki müsabakayla başladı.

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar 10 Temmuz Perşembe günü oynanacak 22 müsabakayla tamamlanacak. Rövanş maçları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.


UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


St Josephs (Cebelitarık): 2 - Cliftonville (Kuzey İrlanda): 2

Floriana (Malta): 2 - Haverfordwest (Galler): 1

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