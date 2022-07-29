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UEFA Konferans Ligi'nde turlayan takımlar belli oldu

Turnuvanın 2. eleme turuna katılan temsilcilerimiz Başakşehir ile Konyaspor tur atladı. 3. eleme turunda, Başakşehir, İzlanda'nın Breidablik, Konyaspor ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla karşılaşacak.

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Haber Merkezi AA
UEFA Konferans Liginde turlayan takımlar belli oldu
Slavia Prag 7 - St.Josephs

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 2. eleme turunun rövanş aşaması da tamamlandı.

İlk maçında 1-1 berabere kalan Başakşehir, konuk olduğu İsrail temsilcisi Netanya'yı 1-0'la geçerek 3. eleme turuna çıktı ve İzlanda ekibi Breidablik ile eşleşti.

İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Konyaspor ise konuk ettiği Belarus temsilcisi BATE Borisov'u bu kez 2-0'la geçerek üst turda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'un rakibi oldu.

Türk takımlarının yanı sıra Rakow, Fehervar, Paide, Kisvarda, KuPS, Molde, Hibernians, Lech, Gzira, APOEL, Neftçi, CSKA Sofya, Sepsi, Lillestrom, Slavia Prag, Spartak Trnava, Viborg, Riga, Djurgarden, Viking, FCSB, Maccabi Tel Aviv, Universitatea Craiova, Levski, Rapid Wien, Hamrun, Hapoel Beer-Sheva, Young Boys, St. Patrick's, Brondby, Sligo, Vaduz, Antwerp, Petrocub, Cukaricki, Şkendiya, Kyzylzhar, Breidablik, AZ Alkmaar, B36, Zrinjski Mostar, Dunajska Streda, Basel ve Vitoria tur atlayan diğer takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan) - Rakow (Polonya) 0-1

Kabala (Azerbaycan) - Fehervar (Macaristan) 2-1

Paide (Estonya) - Ararat (Ermenistan) 0-0

Kisvarda (Macaristan) - Kairat (Kazakistan) 1-0

Milsami (Moldova) - KuPS (Finlandiya) 1 - 4

Maccabi Netanya (İsrail) - Başakşehir 0-1

Elfsborg (İsveç) - Molde (Norveç) 1-2

Levadia (Estonya) - Hibernians (Malta) 1-1

Dinamo Batum (Gürcistan) - Lech (Polonya) 1-1

Radnicki (Sırbistan) - Gzira (Malta) 3-3

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Botev (Bulgaristan) 2-0

Neftçi (Azerbaycan) - Aris (Kıbrıs Rum Kesimi) 3-0

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Makedonija (Kuzey Makedonya) 4-0

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sepsi (Romanya) 2-0

Lillestrom (Norveç) - SJK (Finlandiya) 5-2

Slavia Prag (Çekya) - St. Joseph's (Cebelitarık) 7-0

Newtown (Galler) - Spartak Trnava (Slovakya) 1-2

Viborg (Danimarka) - Süduva (Litvanya) 1-0

Riga (Letonya) - Ruzomberok (Slovakya) 2-1

Djurgarden (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan) 2-0

Viking (Norveç) - Sparta Prag (Çekya) 2-1

FCSB (Romanya) - Saburtalo (Gürcistan) 4-2

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Zira (Azerbaycan) 0-0

U.Craiova (Romanya) - Vllaznia (Arnavutluk) 3-0

PAOK (Yunanistan) - Levski (Bulgaristan) 1-1

Lechia (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya) 1-2

Hamrun (Malta) - Velez Mostar (Bosna Hersek) 1-0

Dinamo Minsk (Belarus) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) 0-1

Konyaspor - BATE Borisov (Belarus) 2-0

Young Boys (İsviçre) - Liepaja (Letonya) 3-0

Mura (Slovenya) - St. Patrick's (İrlanda Cumhuriyeti) 0-0

Brondby (Danimarka) - Pogon (Polonya) 4-0

Sligo (İrlanda Cumhuriyeti) - Motherwell (İskoçya) 2-0

Vaduz (Lihtenştayn) - Koper (Slovenya) 1-1

Drita (Kosova) - Antwerp (Belçika) 0-2

Laç (Arnavutluk) - Petrocub (Moldova) 1-4

Cukaricki (Sırbistan) - Racing Union (Lüksemburg) 4-0

Şkendiya (Kuzey Makedonya) - Valmiera (Letonya) 3-1

Osijek (Hırvatistan) - Kyzylzhar (Kazakistan) 0-2

Buducnost Podgorica (Karadağ) - Breidablik (İzlanda) 2-1

Tuzla City (Bosna Hersek) - AZ Alkmaar (Hollanda) 0-4

Tre Fiori (San Marino) - B36 (Faroe Adaları) 0-4

Zrinjski Mostar (Bosna Hersek) - Tirana (Arnavutluk) 3-2

Dunajska Streda (Slovakya) - Vikingur (İzlanda) 2-0

Crusaders (Kuzey İrlanda) - Basel (İsviçre) 1-1

Puskas Akademia (Macaristan) - Vitoria (Portekiz) 0-0

  • Konferans Ligi'nde 3. eleme turu 4-11 Ağustos'ta oynanacak olup, Play - off kuraları 2 Ağustos'ta çekilecek.

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