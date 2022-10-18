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UEFA Royal Antwerp'e 10 bin euro 'bayrak yakma' cezası verdi

Medipol Başakşehir'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında ev sahibi takım taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açılmıştı. UEFA'dan yapılan açıklamada, Royal Antwerp'e 10 bin euro ceza verildiği ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
UEFA Türk bayrağı yakan Royal Antwerpe ne ceza verdi?
UEFA Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle soruşturma açmıştı.

UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi takıma 10 bin euro para cezası verdi.

Disiplin soruşturması sonuçlandı

UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.

  • Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin euro para cezası verildi.

UEFA Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle soruşturma açtı
SPOR
UEFA Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle soruşturma açtı

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