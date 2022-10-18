UEFA Royal Antwerp'e 10 bin euro 'bayrak yakma' cezası verdi

UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi takıma 10 bin euro para cezası verdi.
Disiplin soruşturması sonuçlandı
UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.
- Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin euro para cezası verildi.
😎 Gri forma ile 3 sezon önce deplasmanda Almanya lideri Borussia Mönchengladbach'ı yenen takımımız bu kez Belçika liginin zirve ortağı Royal Antwerp'i saf dışı bıraktı.
🦉🧡💙 pic.twitter.com/es1bexGPmY
😎 Gri forma ile 3 sezon önce deplasmanda Almanya lideri Borussia Mönchengladbach'ı yenen takımımız bu kez Belçika liginin zirve ortağı Royal Antwerp'i saf dışı bıraktı.