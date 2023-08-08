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Spor

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

Lech Poznan-Spartak Trnava arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi eleme maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

17:45 . 8/08/2023 Salı
AA
Konferans Ligi maçında düdük çalacak.

Konferans Ligi maçında düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Polonya'nın Lech Poznan ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak ilk maçta hakem Atilla Karaoğlan görev alacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Polonya'nın Poznan şehrinde bulunan Poznan Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun üstleneceği belirtildi.


Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Bahattin Şimşek'in üstleneceği aktarıldı.






#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#Lech Poznan
#Spartak Trnava
1 saat önce
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