UEFA'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile oynadığı müsabakada skandal kararlar veren hakem Espen Eskas'a UEFA tarafından ödül gibi bir atama verildi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Rangers'la oynadığı müsabakada düdük çalan Espen Eskas, verdiği kararlarla sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Teknik direktör Jose Mourinho da maç sonrası Norveçli hakem Eskas'a tepki göstermiş ve "3 penaltımız verilmedi" demişti.
UEFA'dan ise Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran bir hamle geldi. Espen Eskas, Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hırvatistan-Fransa maçına atandı.