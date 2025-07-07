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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

16:357/07/2025, Pazartesi
AA
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Hakem Halis Özkahya
Hakem Halis Özkahya

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk karşılaşmasında Virtus ile Zrinjski Mostar arasında oynanacak olan maçta UEFA gözlemcisi Halis Özkahya görev yapacak.

UEFA gözlemcisi Halis Özkahya, yarın San Marino temsilcisi Virtus ile Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk karşılaşmasında gözlemci olarak görev yapacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Moldova Futbol Federasyonu'ndan Roman Jitari yönetecek.





#Halis Özkahya
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