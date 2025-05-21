EURO 2028'e ev sahipliği yapacak ülkeler de elemelere katılacak
UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2028) ev sahibi ülkelerin de elemelerde yer alacağını açıkladı. Turnuva tarihinde bir ilk olarak, ev sahibi olma ayrıcalığı bu kez doğrudan katılım hakkı getirmeyecek.
UEFA'nın açıklamasına göre İspanya'nın Bilbao kentindeki yönetim kurulu toplantısında EURO 2028 elemelerinin formatı belirlendi.
UEFA YENİ FORMATI AÇIKLADI
UEFA YENİ FORMATI AÇIKLADI
Yeni formatta EURO 2028'in ev sahipleri
İngiltere
,
İrlanda
,
İskoçya
ve
Galler'in
de
elemelere katılmasına karar verildi.
UEFA, ilk kez bir ev sahibinin Avrupa Şampiyonası için eleme oynayacağını açıkladı.
Elemelerde ülkeler, 4'erli veya 5'erli 12 grupta mücadele edecek.
Grup liderleri ve en iyi 8 grup ikincisi, EURO 2028 bileti alacak.
Kalan 4 kontenjan, gruplardan çıkmayı başaramayan ancak en iyi dereceye sahip ev sahibi ülkeler ve play-off'ları geçen ekipler arasında dağıtılacak.
EURO 2028, 24 takımın katılımıyla 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihlerinde düzenlenecek.
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