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UEFA'dan tarihi karar: EURO 2028’e katılmak artık daha zor

UEFA'dan tarihi karar: EURO 2028’e katılmak artık daha zor

19:0721/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
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EURO 2028'e ev sahipliği yapacak ülkeler de elemelere katılacak
EURO 2028'e ev sahipliği yapacak ülkeler de elemelere katılacak

UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2028) ev sahibi ülkelerin de elemelerde yer alacağını açıkladı. Turnuva tarihinde bir ilk olarak, ev sahibi olma ayrıcalığı bu kez doğrudan katılım hakkı getirmeyecek.

UEFA'nın açıklamasına göre İspanya'nın Bilbao kentindeki yönetim kurulu toplantısında EURO 2028 elemelerinin formatı belirlendi.


UEFA YENİ FORMATI AÇIKLADI

Yeni formatta EURO 2028'in ev sahipleri
İngiltere
,
İrlanda
,
İskoçya
ve
Galler'in
de
elemelere katılmasına karar verildi.

UEFA, ilk kez bir ev sahibinin Avrupa Şampiyonası için eleme oynayacağını açıkladı.
Elemelerde ülkeler, 4'erli veya 5'erli 12 grupta mücadele edecek.

Grup liderleri ve en iyi 8 grup ikincisi, EURO 2028 bileti alacak.
Kalan 4 kontenjan, gruplardan çıkmayı başaramayan ancak en iyi dereceye sahip ev sahibi ülkeler ve play-off'ları geçen ekipler arasında dağıtılacak.

EURO 2028, 24 takımın katılımıyla 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihlerinde düzenlenecek.

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