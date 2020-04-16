UEFA'dan Uruguaylı forvet Michael Santos'a 3 maç men cezası

UEFA, Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'da forma giyen Michael Santos'a 3 maç men cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Celtic ile Kopenhag arasındaki Avrupa Ligi son 32 turu maçında gol sevinci sırasında güvenlik görevlisini iten Santos'a 3 maç ceza verildiği belirtildi.
27 yaşındaki Uruguaylı forvet, takımının temsilcimiz Medipol Başakşehir ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek.
- Medipol Başakşehir, Santos'un da forma giydiği 12 Mart'ta oynanan ilk maçta sahasında Danimarka temsilcisini 1-0 mağlup etmişti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. pic.twitter.com/N6VfouAFF7
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. pic.twitter.com/N6VfouAFF7— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 12, 2020
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