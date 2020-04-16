UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA'dan Uruguaylı forvet Michael Santos'a 3 maç men cezası

UEFA'dan 3 maç men cezası alan Kopenhaglı oyuncu Michael Santos, Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Haber Merkezi AA
Michael Santos​ gol sevinci esnasında güvenlik görevlisini itmişti.

Michael Santos​ gol sevinci esnasında güvenlik görevlisini itmişti.

UEFA, Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'da forma giyen Michael Santos'a 3 maç men cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Celtic ile Kopenhag arasındaki Avrupa Ligi son 32 turu maçında gol sevinci sırasında güvenlik görevlisini iten Santos'a 3 maç ceza verildiği belirtildi.

27 yaşındaki Uruguaylı forvet, takımının temsilcimiz Medipol Başakşehir ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek.

  • Medipol Başakşehir, Santos'un da forma giydiği 12 Mart'ta oynanan ilk maçta sahasında Danimarka temsilcisini 1-0 mağlup etmişti.

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