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Spor

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Rebrov dönemi

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Sergiy Rebrov getirildi.

15:06 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Sergiy Rebrov

Sergiy Rebrov

Ukrayna Futbol Federasyonu, geçici olarak görevde bulunan Ruslan Rotan'ın yerine 49 yaşındaki Ukraynalı çalıştırıcı Rebrov ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.


Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de forma giyen Rebrov, ülkesinin Dinamo Kiev, Suudi Arabistan'ın Al Ahli, Macaristan'ın Ferencvaros ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımlarında teknik direktörlük yaptı.


2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile C Grubu'nda yer alan Ukrayna, ilk maçında İngiltere'ye 2-0 yenilmişti.


#Ukrayna
#Milli Takım
#Sergiy Rebrov
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