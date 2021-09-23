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Ümit Özat'ın yorumu Galatasaraylıları kızdırdı

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Gustavo Assunçao'nun performansını değerlendiren Ümit Özat, Brezilyalı futbolcunun fizik olarak yetersiz olduğunu ifade etti. Özat'ın genç oyuncu için U14 benzetmesi yapması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özatın yorumu Galatasaraylıları kızdırdı
Teknik direktör Ümit Özat, şu anda herhangi bir takımda görev yapmıyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da yeni transferlerden Gustavo Assunçao, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

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"U14 oyuncusu gibi"


Gustavo Assunçao'nun performansıyla ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan Ümit Özat, Brezilyalı futbolcunun fiziki olarak yetersiz olduğunu ifade etti.

Özat, "Assunçao yetenekli ama sahada U14 oyuncusu gibi duruyor" yorumunu yaptı.

Ümit Özat'ın Assunçao için yaptığı U14 benzetmesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Bunun üzerine bir paylaşım daha yapan tecrübeli teknik adam, "Bizim millet bir tuhaf ya! Adam iyi oyuncu ama çocuk gibi duruyor; daha çok 'fizik olarak zayıf' diyorum, yazmadıkları şey kalmadı" şeklinde bir serzenişte bulundu.

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