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Ümraniyespor evine geri dönüyor: Stadyum hazır

Süper Lig kriterlerine uygun hale gelebilmesi için bir süredir bakımda olan Ümraniye Şehir Stadyumu’nda çalışmalar tamamlandı.

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Haber Merkezi İHA
Ümraniye Stadının yeni hali
Ümraniye Stadı'nın yenilenmiş hali

Ümraniyespor, Süper Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekip, bu müsabakayla birlikte evine de kavuşmuş olacak.

Süper Lig kriterlerini karşılayabilmesi için bakıma alınan Ümraniye Şehir Stadyumu’nda tüm işlemler tamamlandı.

Ümraniyespor, Karagümrük maçıyla birlikte artık iç saha maçlarını1. Lig şampiyonluk kupasını kaldırdığı Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynayacak.

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