Spor ÖZET | Ümraniyespor-Başakşehir 1-3
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ÖZET | Ümraniyespor-Başakşehir: 1-3

Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor sahasında Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Başakşehir karşılaşmanın henüz başında Aleksic ile öne geçerken, 18. dakikada Ümraniyespor Umut Nayir ile eşitliği yakaladı. Daha sonra Başakşehir karşılaşmada bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Ümraniyespor-Başakşehir maçının özetini ve gollerini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniyespor Başakşehir 1-3 maç özeti izle: Süper Lig maç özetleri
Başakşehirli futbolcuların gol sevinci

Süper Lig'in15. haftasında Ümraniyespor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danijel Aleksic, 57. dakikada Serdar Gürler ve 90+3. dakikada Youssouf Ndayishimiye kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü ise 18. dakikada Umut Nayir attı.

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 27'ye yükseltti. Ümraniyespor ise 7 puanda kaldı. Gelecek hafta Başakşehir sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ümraniyespor-Başakşehir maç özeti

  • 2. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ön direğe gönderdiği topa Aleksic ayak koydu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.
  • 4. dakikada Ümraniyespor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Del Valle'nin arka direğe yaptığı ortayı kontrol eden Bartolomeu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
  • 17. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Del Valle, ceza sahasına hareketlenen Onur'a pasını attı. Onur'un altı pas önüne çevirdiği topa Umut Nayır dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.
  • 26. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Okaka, ceza sahasına giren Berkay'ın önüne pasını gönderdi. Berkay'ın sol çaprazdan şutunda top ters taraftaki direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrol etti.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
  • 57. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Okaka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir'in ön direğe yerden gönderdiği topa Serdar Gürler gelişine vurduğu topu ağlara yolladı: 1-2.
  • 90+3. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Ümraniye kalecisi Serkan'ın hatalı pasını kontrol eden Traore'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top arka direğe açıldı. Boşta kalan topu Szysz altı pas önüne havalandırdı, Ndayishimiye de kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.
  • Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ümraniyespor-Başakşehir maç özeti izle

Ümraniyespor-Başakşehir maçının özetini izlemek için tıklayınız.
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