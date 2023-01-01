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Vitor Hugo'nun gol sevinci
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Ümraniye-Trabzonspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.Deplasman ekibi maçtan 4-1 galip ayrıldı.
Maçın ilk golünü 12. dakikada Umut Nayir attı. Vitor Hugo'nun 90+3'te attığı gol maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmalarda 104 ve 111. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 115. dakikada Maxi Gomez Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.
12. dakikada Oğuz Gürbulak’ın ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Pozisyonunda devamında kale önünde bulunan Umut Nayir dönen topu ağlarla buluşturdu. 1-0
21. dakikada Mustafa Eser’in kısa düşen geri pasında topu kapan Trezeguet’nin ceza sahası önünde vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kurtardı.
31. dakikada defansın hatasında araya giren Enis Bardhi’nin pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Umut Bozuk’un vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Ümraniyespor-Trabzonspor maç özeti izle