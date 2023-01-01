|
Spor
ÖZET | Ümraniyespor-Trabzonspor: 1-4
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda normal süresi 1-1 biten maçta Trabzonspor, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
23:10 . 18/01/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Vitor Hugo'nun gol sevinci

Vitor Hugo'nun gol sevinci

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Ümraniye-Trabzonspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.Deplasman ekibi maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Maçın ilk golünü 12. dakikada Umut Nayir attı. Vitor Hugo'nun 90+3'te attığı gol maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmalarda 104 ve 111. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 115. dakikada Maxi Gomez Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.

Ümraniyespor-Trabzonspor maç özeti

12. dakikada Oğuz Gürbulak’ın ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Pozisyonunda devamında kale önünde bulunan Umut Nayir dönen topu ağlarla buluşturdu. 1-0

21. dakikada Mustafa Eser’in kısa düşen geri pasında topu kapan Trezeguet’nin ceza sahası önünde vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kurtardı.

31. dakikada defansın hatasında araya giren Enis Bardhi’nin pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Umut Bozuk’un vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Ümraniyespor-Trabzonspor maç özeti izle

#Ümraniyespor
#Trabzonspor
#Ziraat Türkiye Kupası
1 hour ago
default-profile-img
ÖZET | Ümraniyespor-Trabzonspor: 1-4
Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ABD'den yeni açıklama: Kilit rol Kongre'ye ait
Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilirdik
Recep Uçar: Takviye düşünüyoruz
TBMM'de EYT mesaisi: Bakanlık bürokratları AK Parti grubuna sunum yaptı
19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.