Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Mame Thiam'ın ardından Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Umut Nayir'i sezon sonuna kadar kiraladı.
"Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir’in kiralık transferi konusunda Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır"
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kiralandığını TFF'ye bildirdi.
Umut Nayir bu sezon toplamda 13 maça çıkarken skor katkısı vermedi.