|
Spor

Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Fenerbahçe forması giyen Umut Nayir'i sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

20:54 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:12 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Umut Nayir
Umut Nayir

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.


Mame Thiam'ın ardından Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Umut Nayir'i sezon sonuna kadar kiraladı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir’in kiralık transferi konusunda Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır"


Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kiralandığını TFF'ye bildirdi.


Umut Nayir bu sezon toplamda 13 maça çıkarken skor katkısı vermedi.







#Fenerbahçe
#Pendikspor
#Umut Nayir
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Memur maaş zammı ocak enflasyon farkı ödeme tarihi