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Spor

Uruguay Milli Takımı Marcelo Bielsa ile anlaştı

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Marcelo Bielsa’nın getirildiğini duyurdu. Bielsa, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United’ı çalıştırıyordu.

09:49 . 16/05/2023 الثلاثاء
IHA
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için 67 yaşındaki Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile anlaştıklarını açıkladı.


3 yıllık sözleşme

Uruguay Futbol Federasyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bielsa’nın 2026 Haziran ayına kadar Uruguay’ın başında olacağı belirtildi. Marcelo Bielsa, çarşamba günü Uruguay’ın Montevideo şehrinde bulunan Estadio Centenario’da taraftarlara takdim edilecek.


Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United’ı çalıştıran Bielsa, teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Newell’s Old Boys, Atlas, CF America, Velez, Espanyol, Arjantin, Şili, Athletic Bilbao, Marsilya ve Lille’de görev aldı.



#Uruguay
#Marselo Bielsa
#Futbol
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