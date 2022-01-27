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Uruguaylı futbolcunun aracından silah çıktı

Uruguaylı futbolcu Nicolas Schiappacasse hazırlık maçına giderken tutuklandı. Bonservisi İtalyan ekibi Sassuol'da bulunan 23 yaşındaki futbolcu ülkesinin köklü kulüplerinden Panorol'da kiralık olarak forma giyiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uruguaylı futbolcunun aracından silah çıktı
Nicolas Schiappacasse

Uruguay'ın iki köklü kulübü Panarol ve Nacional arasında oynanacak olan hazırlık maçından bir kaç saat önce polis Nicolas Schiappacasse'i tutukladı.

El Observador'un haberine göre Uruguaylı futbolcu Schiappacasse hazırlık maçında forma giyemeyecekti ancak karşılaşmayı izlemeye gidecekti. Ancak maça gittiği esnada polisin rutin kontrolüne takılan ve üzerinden silah çıkan futbolcu tutuklandı.

Silahı taraftara götürüyordu

Silahı sakladığı esnada polise yakalanan Nicolas Schiappacasse'nin aracından 8 adet mermi çıktı. Oyuncunun yanındaki arkadaşlarından birinin uyuşturucu tacirliğinden sabıkası olduğu öğrenildi.

23 yaşındaki futbolcu polis sorgusunda taşıdığı silahı stadyumdaki bir taraftara vereceğini itiraf ettiği öğrenildi. Öte yandan Nicolas Schiappacasse'nin 6 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Schiappacasse'nin kariyeri

Futbola Uruguay'da başlayan Schiappacasse, 2016 yazında 17 yaşındayken 1.5 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. Atletico Madrid'de bulunduğu süre boyunca Rayo Majadahonda, Parma ve Famalicao'ya kiralandı. 2020 yazında Atletico Madrid'den ayrılan oyuncu Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer olurken geçtiğimiz Ağustos ayında Penarol'e kiralanmıştı.

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