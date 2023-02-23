Valencia gönlündeki takımı açıkladı: Bedavaya imza atarım

Valencia'nın sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Fenerbahçeli Enner Valencia, ülkesinin takımlarından Emelec'te yeniden forma giymek istediğini açıkladı.
El Futbolero'ya röportaj veren 33 yaşındaki futbolcu, "Emelec'e dönmek ister misin?' sorusuna, "Elbette... Onlarla önce sözleşmeyi imzalarım sonra ücreti sorarım. Her şeyimi Emelec'e borçluyum. Bana profesyonel futbolcu olma fırsatı verdiler" ifadelerini kullandı.
Futbola Caribe Junior U20'de başlayan Valencia, ardında sırasıyla Emelec, Pachura, West Ham, Everton, Tigres ve Fenerbahçe formalarını giydi.
Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın sezon sonu Brezilya ekibi International'e transfer olması bekleniyor.