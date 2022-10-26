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Valerien Ismael Beşiktaş'ta neleri yanlış yaptı?

Geçen sezonun sonlarına doğru geldiği Beşiktaş’ın başında 19 resmi maça çıkan Valerien İsmael; 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle siyah-beyazlıların adeta orta sıra bir takım performansı göstermesine engel olamadı. Peki Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bu süreçte neleri yanlış yaptı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Valerien Ismael Beşiktaşta neleri yanlış yaptı?
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ın başında 19 resmi maça çıkan teknik direktör Valerien Ismael, sadece 8 galibiyet alabildi. Bu 19 maçta 2’şer kez karşılaştığı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş, 1 kez de Başakşehir’e yenildi. İsmael’in kredisini azaltan bir başka istatistik de ligdeki son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilmesi oldu.

Valerien Ismael Beşiktaş'ta neleri yanlış yaptı?

  • Geçen sezon Beşiktaş’a gelir gelmez 3-4-3 oynatacağını ve geçmişte çalıştırdığı takımları 150 maç bu sistemle oynattığını açıkladı. Lig bitinceye kadar da 3-4-3 oynattı.
  • Yeni sezon planlamasını yaparken tüm transferler 3-4-3’e göre yapıldı ve yaklaşık 45 gün sadece 3-4-3 formasyonu çalışıldı. Ancak; transferlerden sonra stoper eksikliği kendini çok net belli etti.
  • Futbolla ilgili herkes, Beşiktaş’ın yeni sezonda 3-4-3 sisteminde oynamasını bekleyip, tartışmalarını bunun üstüne yaparken, ligin başlamasına 6 gün kala bir anda her şeyden vazgeçip Sampdoria hazırlık maçıyla 4’lü sisteme geçiş yaptı ve bir daha 3-4-3’e dönmedi.
  • Fransız teknik adamın bu çok ani karar değişikliğinde, hazırlık maçlarında oynanan futboldan hiç de memnun olmayan ve sosyal medya vasıtasıyla kendisini sürekli eleştiren taraftarların çok etkili olduğu iddiaları azımsanmayacak seviyedeydi.
  • Beşiktaş, oyun gücü olarak lige iyi başlasa da, ikinci haftada 3-0 öne geçilen ve 3-3 bitirilen Alanyaspor maçı taraftarlarda adeta bir patlamaya yol açtı. Bu maçta takımın 10 kişi kalması ve açıkça görülen hakem hatalarına rağmen taraftarların tüm algısı takımın 60-65 dakika tamamen defansa çekilmesi üzerineydi ve İsmael ile taraftarlar arasındaki ilk kopma resmen başladı.
  • Beşiktaş’tan puan alan takımların oyun düşüncesi ve puan aldıktan sonraki açıklamaları hep aynı yöndeydi ve bu açıklamaların sahadaki karşı uygulamalarına bir çözüm üretemedi. Bu açıklamalar “Beşiktaş’ın 60 veya 70’den sonra oyundan düşeceğini biliyorduk ve planımızı buna göre yaptık” açıklamalarıydı.
  • Oyunu yeterli seviyede okuyamaması ve yaptığı değişiklikler hep eleştiri konusu oldu. Hatayspor maçında da devrenin bitiminde Muleka’yı oyundan çıkarması, Josef’i çok fazla oyunda tutması işaret edilen yanlışlardandı.

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