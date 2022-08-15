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Valerien Ismael: Maçı biz verdik

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, 3-0 öndeyken 3-3 berabere kaldıkları Alanyaspor maçını değerlendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael: Maçı biz verdik
Valerien Ismael

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Ismael, değerlendirmesinde, "Maça iyi başladık. Kontrol bizdeydi. Gereksiz bir durum oluştu. Geçen haftada bir kırmızı kart oldu, bu hafta da. Bu kabul edilemez! Maçı biz verdik diyebiliriz. Alanya 10 kişiyken bile fırsat bulamadı. Biz kendi kendimize yaptık. Kendi kalemize gol ve penaltıyla." cümlelerine yer verdi.

10 kişi kalmalarının oyunu olumsuz şekilde etkilediğini söyleyen Ismael, "3-1 öndeyken 10 kişi kalınca oyun başka bir yere geçti, ondan sonra oyunu tutma konusu devreye girdi. Değişikliklerin 2'si taktik, 1'i sakatlıktan oldu. İkinci yarı itibarıyla daha diri oyunculara ihtiyaç duyduk. 10 kişi kalınca hem merkezden hem de kenardan ortalarla geldiler, biz merkezi tutmak istedik ve ortaları engellemek istedik. Biz bunu 2. gole kadar çok iyi yaptık. Çok çok üzgünüz. İyi başlamamıza rağmen bu sonuç bizi çok üzdü. Haftaya maça bugün başladığımız gibi güçlü başlayıp güçlü bitirmek istiyoruz." dedi.

İki hafta üst üste kırmızı kart gördükleri için kulüple bu konunun görüşülüp daha disiplinli olması gerektiğini ifade eden Ismael, "Kulüp olarak kırmızı kartlara bir şey yapmalıyız. 10 kişiyken havanın sıcak olduğundan bahsettik. Enerji düşüyor. İkinci yarı skoru tutma anlamında iyi işler yaptık. Sonrasında yorulduk." şeklinde sözlerini tamamladı.

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