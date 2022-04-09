Valerien Ismael: Sezon bizim için yeni başlıyor

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-1 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. ve 43. dakikalarda Michy Batshuayi, 25. dakikada Josef de Souza ile 78. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, kendileri için sezonun yeni başladığını söyledi. Fransız çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Enerjik ve tutkulu oynamalıyız"
"Taraftarımıza teşekkür ederim, atmosfer harikaydı. Futbol tutku işi, taraftarsız futbol olmaz. Trabzonspor maçına göre daha sabırlı olmalıydık. İlk golü erken bulduk, işler kolaylaştı. İkinci yarıda oyunu iyi şekilde tuttuk. Enerjik ve tutkulu oynamalıyız."
"Yeni başlıyoruz"
"Sezon bizim için yeni başlıyor, bunu takıma söyledim. Önce dinleneceğiz, sonra maça hazırlanacağız. Sezon sonu nerede olduğumuzu göreceğiz."
- "Aile bağları önemli"
- "Aile her zaman önceliktir. Nereye gidersem gideyim, ailem beni her zaman desteklemiştir. Taraftarla aramızdaki bu aile bağları çok önemli."