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Spor

Valerien Ismael'in yeni adresi belli oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlüğe Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael'i getirdiğini duyurdu.

22:56 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fransız teknik adam, daha önce İngiltere'de West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı

Fransız teknik adam, daha önce İngiltere'de West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan teknik direktör Valerien Ismael'in yeni adresi belli oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Ismael'le anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta 18 maça çıktı

Valerien Ismael, Beşiktaş'ta 18 maçta görev almış, yönetimin kararı sonrası görevinden ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar 47 yaşındaki teknik direktör yerine Şenol Güneş'i göreve getirmişti.

Valerien Ismael, Beşiktaş'taki döneminde 1.72 puan ortalaması tutturdu. Fransız teknik adam, daha önce İngiltere'de West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı.




#Valerien Ismael
#Watford
#Beşiktaş
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