Spor Van Bronckhorst "Rıdvanı uzun süredir takip ediyorum"
FUTBOL FUTBOL

Van Bronckhorst: "Rıdvan'ı uzun süredir takip ediyorum"

Glasgow Rangers teknik direktörü Van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz transferinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Van Bronckhorst: Rıdvanı uzun süredir takip ediyorum
Van Bronckhorst, geçen sezon Rangers ile Uefa Avrupa Ligi'nde final oynamıştı.

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Rangers'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'tan transfer edilen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'dan övgüyle bahsetti.

"Uzun süredir yakından takip ediyorum"

Kulübün internet sayfasına konuşan Hollandalı teknik adam, 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan genç futbolcuyu, uzun süredir yakından takip ettiğini söyledi.

"Sahaya çıkmasını dört gözle bekliyorum"

Milli futbolcumuzdan övgüyle söz eden 47 yaşındaki Van Bronckhorst, "Rıdvan'ı kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Takımın kalitesini büyük oranda artıracağını düşünüyorum. Beşiktaş gibi gerçekten talepkar ve kazanma anlayışıyla sahaya çıkan bir takımda, son yıllarda büyük bir gelişim yaşadı ve bu durumdan çok etkilendim. Onu, önümüzdeki günlerde antrenmanlarda görmeyi ve sahaya çıkmasını dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta, Nijeryalı Calvin Bassey'i 23 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'a yollayan Rangers'ta, Rıdvan Yılmaz bu sezon Hırvat Borna Barisic ile forma rekabetine girecek.

  • Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla 62 maçta 4 gole imza atmıştı.

Antalyaspor'dan eşi benzeri görülmeyen hamle
SPOR
Antalyaspor'dan eşi benzeri görülmeyen hamle
Duyunca şok oldum

'Duyunca şok oldum'

Çöp evde bitkin halde bulunan çocuğun annesinden yeni açıklama.
Yahudilerin tapu tuzağı

Yahudilerin tapu tuzağı

Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin arazilerinin kaydı Yahudilerin adına geçiriliyor.
Financial Times Türkiye’nin Suriyedeki büyük planını yazdı: Osmanlıdan sonra bu yana bir ilk

Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyası Bursa'da bir araya geldi.

Alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak.

Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

​Meslek liselerinde doluluk yüzde 95'e yükseldi.

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik kritik operasyon.

​Tarihi mutabakat Türkiye'nin adından söz ettirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.