Van Bronckhorst: "Rıdvan'ı uzun süredir takip ediyorum"

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Rangers'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'tan transfer edilen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'dan övgüyle bahsetti.

"Uzun süredir yakından takip ediyorum"

Kulübün internet sayfasına konuşan Hollandalı teknik adam, 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan genç futbolcuyu, uzun süredir yakından takip ettiğini söyledi.

"Sahaya çıkmasını dört gözle bekliyorum"

Milli futbolcumuzdan övgüyle söz eden 47 yaşındaki Van Bronckhorst, "Rıdvan'ı kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Takımın kalitesini büyük oranda artıracağını düşünüyorum. Beşiktaş gibi gerçekten talepkar ve kazanma anlayışıyla sahaya çıkan bir takımda, son yıllarda büyük bir gelişim yaşadı ve bu durumdan çok etkilendim. Onu, önümüzdeki günlerde antrenmanlarda görmeyi ve sahaya çıkmasını dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

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Geçtiğimiz hafta, Nijeryalı Calvin Bassey'i 23 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'a yollayan Rangers'ta, Rıdvan Yılmaz bu sezon Hırvat Borna Barisic ile forma rekabetine girecek.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla 62 maçta 4 gole imza atmıştı.

💙 Welcome to Rangers, Rıdvan Yılmaz 🇹🇷 — Rangers Football Club (@RangersFC) July 25, 2022