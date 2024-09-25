Van Bronckhorst'tan Ajax'a gözdağı: 'Zor anlar yaşatacağız'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta karşılaşmasında yarın saat 22.00'de Ajax'a konuk olacak.





Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile takım kaptanı Mert Günok basın toplantısında konuştu.





Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şöyle:

"Ajax maçında galibiyet istiyoruz. Kolay olmayacak ama Ajax'a gücümüzü göstereceğiz. Onlara zor anlar yaşatacağız."





'Geçen sene bu yoktu ama bu sene var'

"Altı teknik adam değiştiren bir kulüpte başlamak kolay değil, düşündüm bunu ama kabul ettim. Türkiye'de çok iyi kulüpler var. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Orada tutku var. Şimdi o tutkuyu Beşiktaş'ta yaşıyorum. Statta muhteşem bir ortam var. Her zaman kupa kazanmak isteyen kulüplerde olmak isterim. Beşiktaş'ta geçen sene bu yoktu ama bu sene var."





'Yoğun bir tempo var'

"Umarım Beşiktaş'ta uzun süre kalırım. Güzel bir kadromuz var, iyi çalışıyoruz. Yoğun bir tempo var. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerek. Her maç aslında bir puzzle gibi olacak. En güzeli bu meslekte belki de bu."





'Türk futbolu için kayıp'

"Hollanda'nın Şampiyonlar Ligi'nde iki takımı var. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oldu. Bu Türk futbolu için kayıp. Beşiktaş'ın Avrupa'daki imajını düzeltmeye çalışacağız. Çizdiğimiz yolda devam edeceğiz. Ajax maçıyla kazanarak başlamak istiyoruz. Ocak ayından sonra Avrupa'da devam etmek istiyoruz."





'Galibiyete açlığım var'

"Hollanda Ligi'ni ve Ajax'ı ciddi şekilde takip ediyorum. Ajax'ı tabii ki tanıyorum. Onları analiz edeceğiz. Hollandalı olduğum için Ajax'ı analiz etmek belki benim için daha kolay. Ancak ben kazanmak istiyorum. Galibiyete açlığım var. Tek planımız kazanmak."

Mert Günok ise şöyle konuştu:

"Ajax maçından inşallah Türkiye'ye galibiyet alarak döneriz. Takım olarak bunu istiyoruz."





"İnşallah 5 sene daha forma giyerim, böyle bir hayalim var."





"Giovanni van Bronckhorst, bizden istediği her şeyi net bir şekilde söylüyor. İyi bir yolda olmamızın sebebi bu. Sezona kupayla başlamak ve buraya kadar iyi sonuçlarla gelmek de bize öz güven kazandırdı."











