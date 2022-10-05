Spor Galatasarayda Victor Nelssona zam ödülü
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'da Victor Nelsson'a zam ödülü

Galatasaray, yaz transfer döneminde Sevilla’dan gelen 13 milyon euroluk teklifi geri çevirerek takımda tuttuğu Victor Nelsson’u yeni sözleşmeyle ödüllendirdi. Danimarkalı oyuncunun 1 milyon euro olan yıllık ücretine zam yapıldı? Peki Victor Nelsson'ın yeni maaşı ne kadar? Nelsson Galatasaray'dan ne kadar kazanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Umut Yılmaz Yeni Şafak
Victor Nelsson Galatasaraydan ne kadar maaş alıyor?
Victor Nelsson'ın güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Yeni sezonda kadrosunu 13 yeni futbolcuyla güçlendiren Galatasaray, mevcut kontratları yenilemek için çalışmalara başladı. Bu çalışmalar ilk meyvesini Victor Nelsson’da verdi. Yaz transfer döneminde Sevilla’nın 13 milyon euroluk teklifini geri çeviren sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı oyuncuyla yeni mukavele imzaladı.

Nelsson Galatasaray'dan ne kadar kazanacak?

Bu sözleşmeye göre Nelsson’un 1 milyon euro olan yıllık ücreti 1.3 milyon Euro’ya çıkartıldı. Yıldız defans oyuncusunun kontrat süresi ve serbest kalma maddesi ise değişmedi. Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan Danirmakalı oyuncunun yeni sözleşmede de serbest kalma maddesi 25 milyon 3uro olacak.

Dünya Kupası kozu

Galatasaray, 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde Kopenhag’dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nelsson’un performansından memnun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, 300 bin Euro’luk zamla ödüllendirdiği 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda göstereceği performansla değerini katlayacağını düşünüyor.

  • Katar’da Danimarka formasını terletecek olan Nelsson’a ara transfer döneminde yeni tekliflerin gelmesine kesin gözüyle bakıyor. Genç yıldız için 20 milyon Euro’nun üzerinde teklif bekleyen Galatasaray, beklediği rakamı bulduğu anda Nelsson’un transferinde kolaylık sağlayacak. Genç stper, bu sezon sarı-kırmızılı takımın çıktığı tüm resmi maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun aklı fikri zamda
SPOR
Kerem Aktürkoğlu'nun aklı fikri zamda

Formalarını değiştirmediler

Formalarını değiştirmediler

Napoli'ye 6-1 yenilen Ajax'ta futbolculardan dikkat çeken tavır.
Genç yetenek maça damga vurdu

Genç yetenek
maça damga vurdu

​G.Saray'ın 17 yaşındaki futbolcusu UEFA Gençlik Ligi'nde yıldızlaştı.
Projeler paylaşıldı

Projeler paylaşıldı

TFF Başkanı Büyükekşi'den UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret.
Transfer yasağı

Transfer yasağı

​FIFA, Bursaspor'a verilen cezayı açıkladı.
'Başı dik oynuyor'

'Başı dik oynuyor'

​İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor.
Jesus'tan <br>rotasyon itirafı

Jesus'tan
rotasyon itirafı

​"Bize karşı strateji belirleyemiyorlar."
'Ülke puanına <br>katkı sağlamak istiyoruz'

'Ülke puanına
katkı sağlamak istiyoruz'

​İsmail Yüksek, AEK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Rekor kırıldı

Rekor kırıldı

​Bayern Münih, Real Madrid'i geride bıraktı.
Hakan'dan muhteşem gol

Hakan'dan muhteşem gol

​Milli oyuncu attı, Inter evinde Barcelona'yı mağlup etti.
Peri masalı sürüyor

Peri masalı sürüyor

​Şampiyonlar Ligi B grubunda Club Brugge, Atl. Madrid'i 2-0 mağlup etti.
Hezimete uğrattılar

Hezimete uğrattılar

​Şampiyonlar Ligi A grubunda Napoli, deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti.
Marsilya rahat kazandı

Marsilya rahat kazandı

​Cengiz Ünder ve arkadaşları Devler Ligi'nde ilk galibiyetlerini aldılar.
Fırsat tanımadı

Fırsat tanımadı

Şampiyonlar Ligi A grubunda Liverpool, Rangers'ı 2-0 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.