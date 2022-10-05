Galatasaray'da Victor Nelsson'a zam ödülü

Yeni sezonda kadrosunu 13 yeni futbolcuyla güçlendiren Galatasaray, mevcut kontratları yenilemek için çalışmalara başladı. Bu çalışmalar ilk meyvesini Victor Nelsson’da verdi. Yaz transfer döneminde Sevilla’nın 13 milyon euroluk teklifini geri çeviren sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı oyuncuyla yeni mukavele imzaladı.

Nelsson Galatasaray'dan ne kadar kazanacak?

Bu sözleşmeye göre Nelsson’un 1 milyon euro olan yıllık ücreti 1.3 milyon Euro’ya çıkartıldı. Yıldız defans oyuncusunun kontrat süresi ve serbest kalma maddesi ise değişmedi. Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan Danirmakalı oyuncunun yeni sözleşmede de serbest kalma maddesi 25 milyon 3uro olacak.

Dünya Kupası kozu

Galatasaray, 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde Kopenhag’dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nelsson’un performansından memnun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, 300 bin Euro’luk zamla ödüllendirdiği 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda göstereceği performansla değerini katlayacağını düşünüyor.

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Katar’da Danimarka formasını terletecek olan Nelsson’a ara transfer döneminde yeni tekliflerin gelmesine kesin gözüyle bakıyor. Genç yıldız için 20 milyon Euro’nun üzerinde teklif bekleyen Galatasaray, beklediği rakamı bulduğu anda Nelsson’un transferinde kolaylık sağlayacak. Genç stper, bu sezon sarı-kırmızılı takımın çıktığı tüm resmi maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

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