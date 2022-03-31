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Victor Nelsson parıldıyor

Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı ile de parladı. Danimarka ile Hollanda ve Sırbistan’a karşı forma giyen genç savunmacı, otoriterlerden tam not aldı. Birçok Avrupa devini peşine takan Nelsson’un transfer görüşmeleri yeni yönetimi bekliyor.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Victor Nelsson parıldıyor
Sarı-kırmızılı formayla 37 maça çıktı ve 1 gol attı.

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Nelsson, Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımla gösterdiği başarılı performansın ardından Danimarka Milli Takımı’na seçilen 23 yaşındaki stoper, Hollanda ve Sırbistan maçlarında forma giydi. Danimarkalı oyuncu, iki maçta da gösterdiği başarılı performansla otoritelerden tam not aldı. Yıldız futbolcunun, Danimarka’nın FIFA 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor.

Genç yıldızın talibi çok

Kopenhag’dayken Galatasaray scout ekibinin ilgisini çeken Nelsson, bu sezon başında 7 milyon Euro bonservisle imza atmıştı. Sarı-kırmızılılarda özellikle Avrupa’da üst düzey performans sergileyen genç futbolcu, takımının gruptan namağlup çıkmasında büyük rol oynadı.

Genç oyuncuya İngiltere’den Newcastle United, Fransa’dan Lille, İtalya’dan ise Milan ilgi duyuyor.

Seçim tarihi olarak 30 Nisan’ı belirleyen Başkan Burak Elmas ise transfer görüşmelerini durdurdu. Yeni seçilecek yönetim, Nelsson’un geleceğini belirleyecek.

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𝕍𝕚𝕔𝕥𝕠𝕣 ℕ𝕖𝕝𝕤𝕤𝕠𝕟 (@victornelsson)'in paylaştığı bir gönderi

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