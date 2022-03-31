Victor Nelsson parıldıyor

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Nelsson, Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımla gösterdiği başarılı performansın ardından Danimarka Milli Takımı’na seçilen 23 yaşındaki stoper, Hollanda ve Sırbistan maçlarında forma giydi. Danimarkalı oyuncu, iki maçta da gösterdiği başarılı performansla otoritelerden tam not aldı. Yıldız futbolcunun, Danimarka’nın FIFA 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor.
Genç yıldızın talibi çok
Kopenhag’dayken Galatasaray scout ekibinin ilgisini çeken Nelsson, bu sezon başında 7 milyon Euro bonservisle imza atmıştı. Sarı-kırmızılılarda özellikle Avrupa’da üst düzey performans sergileyen genç futbolcu, takımının gruptan namağlup çıkmasında büyük rol oynadı.
Genç oyuncuya İngiltere’den Newcastle United, Fransa’dan Lille, İtalya’dan ise Milan ilgi duyuyor.
Seçim tarihi olarak 30 Nisan’ı belirleyen Başkan Burak Elmas ise transfer görüşmelerini durdurdu. Yeni seçilecek yönetim, Nelsson’un geleceğini belirleyecek.