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Spor

Beşiktaş'ın başına talih kuşu kondu: Aboubakar'a 10 milyon euroluk teklif

Spartak Moskova Kulübü, Vincent Aboubakar'ın transferi için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

12:10 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:13 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aboubakar bu sezon 11 gol attı.
Aboubakar bu sezon 11 gol attı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Rus takımı Spartak Moskova'nın, transfer listesinin ilk sırasına 31 yaşındaki yıldız golcüyü yazdığı belirtildi.


Kamerun basınından ActuCameroun'un aktardığı habere göre Moskova kulübü, Aboubakar için ara transfer döneminde Beşiktaş'a 10 milyon euroluk teklif yapacak.


Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar için gelecek bu teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.


Siyah-beyazlı kulüp ile 2025 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 22 maçta 11 gol atıp 3 asist kaydetti.







#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Spartak Moskova
1 saat önce
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