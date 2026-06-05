Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Bologna'yı çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı yönetimin, 47 yaşındaki teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'ya yıllık 6 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği ifade edildi. Buna göre İtalyan çalıştırıcı, iki yıllık sözleşme boyunca toplam 12 milyon Euro kazanacak.

Öte yandan Italiano'nun teknik ekibi için de önemli bir bütçe ayrıldı. İtalyan hocanın ekibinin yıllık maliyetinin 2,5 milyon Euro olacağı kaydedildi.















