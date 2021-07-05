Vitor Pereira'nın hedefindeki golcü belli oldu: Eski öğrencisini istiyor

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın takıma 4 takviye yapılmasını istediği öğrenildi.

Portekizli teknik adamın, sol bek, sağ bek, kanat ve forvet transferi yapılmasını istediği belirtildi. Pereira’nın mevcut kadronun büyük ölçüde yeterli olduğunu, hücum hattına yapılacak takviyeyle sarı-lacivertli takımı şampiyon yapabileceğini ifade etti.

Forvet bölgesine takviye yapılmasını isteyen Portekizli teknik adam, Shanghai Port’tan eski öğrencisi Avusturyalı golcü Marko Arnautovic’in transfer edilmesini istedi. Arnautovic de Shangai Port’tan ayrılmak istediği ve kulübüyle görüşmeler yaptığı belirtildi.

Pereira da eski öğrencisi ile görüşerek, kendisini Fenerbahçe’de görmek istediğini ilettiği kaydedildi.

Oynadığı kulüplerde toplamda çıktığı 396 maçta 99 gol atarken, 71 de asist kaydetti.

Arnautovic'i Bologna da istiyor

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Marko Arnautovic’i Bologna da transfer etmek istiyor. İtalyan ekibinin Arnautovic ile anlaşmaya vardığı ancak Fenerbahçe ve Pereira faktörüyle 32 yaşındaki Avusturyalı golcünün transferini bitirmek ve Bologna’nın devre dışı bırakılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin teklifinin Bologna’dan daha iyi olduğu gelen haberler arasında.

Daha önce Avrupa’da; Twente, Inter, Werder Bremen, Stoke City ve West Ham United gibi takımların formasını giyen Avusturyalı santrfor, yeniden Avrupa’da görev yapmak istiyor.

Fenerbahçe’nin Arnautovic’e yıllık 2.5 milyon euro net maaş ve başarı bonuslarıyla birlikte 3 milyon euroyu aşan bir ücret önerdiği, görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Arnautovic'İn milli takım formasıyla 27 golü bulunuyor.

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